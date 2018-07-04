Политологи положительно оценивают инициативу Тимошенко по новой Конституции, но она должна быть тщательно проработана

Политологи считают положительной инициативу лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко о разработке проекта новой Конституции Украины как концепции общественного договора, но отмечают, что эта идея должна быть тщательно продумана.

"Судя по всему, те, кто рекомендовали Тимошенко эту идею, и она сама имеют в виду, что пришло время, когда Конституция должна быть не пактом элит, не какой-то новой сделкой или компромиссом элит, а должна быть полноценным общественным договором между властью и обществом", - сказал на пресс-конференции в среду в агентстве "Интерфакс-Украина" директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

По его мнению, опыт постсоветской Украины показывает, что пакты элит не приводят к прогрессу. "Тем более что наша элита расколота, очень трудно найти консенсус, эти пакты недолговечны. Взять ту же избирательную систему, которая постоянно менялась", - указал эксперт.

При этом В.Карасев подчеркнул, что идею о внедрении в Украине той же "канцлерской республики" по примеру Германии нужно тщательно прорабатывать. "Это система, при которой правит несколько крупных "народных" партий. Но для того, чтобы была компактная, но крупномасштабная партийная система, нужно думать о том, каким будет проходной барьер. Кроме того, в Германии смешанная, но "связанная" избирательная система, когда результаты по мажоритарке и по партийным спискам увязываются друг с другом", - пояснил он.

Политолог также обратил внимание, что все звучащие сейчас от различных политиков заявления сходятся в том, что в Украине нужно укреплять исполнительную власть. "Ведь в парламентской республике исполнительная власть сильнее, чем в президентской республике, потому что правительство имеет большинство и 90% законопроектов в парламент подает правительство. А в президентской республике исполнительная власть слабее, парламент в таких республиках сильнее, чем исполнительная власть. Хотя другие кандидаты в президенты у нас сейчас говорят обратно", - отметил он.

Эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко считает, что Ю. Тимошенко предложила заменить "фантом национальной идеи", которую в Украине до сих пор не сформулировали, на "цивилизационную цель Украины".

"И сейчас политологи, политики и политтехнологи в регулярном режиме пытаются эту идею сформулировать. С точки зрения Тимошенко и среды, которая ее окружает, предметом нового общественного договора должна стать цивилизационная цель Украины", - отметил он.

Директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко обратил внимание на то, что общественный договор всегда держится на принципах справедливости, которую видят обе стороны, равенстве участников договора и солидарности.

"И никакой общественный договор не возможен при коррупции. Кроме того, общественный договор – это один из немногих видов общественных регуляций, который связан с деятельностью трех поколений", - отметил он.

В.Небоженко также указал, что в Учредительном собрании по разработке новой Конституции должны участвовать люди, которые потом не будут баллотироваться в Верховную Раду, а при обсуждении идеи о передаче большей власти парламенту нужно учитывать, что этот парламент должны уважать и ему должны доверять.

"Хорошо, что Тимошенко заставила обо всех этих вещах говорить, но из этого огромного материала нужно делать программу", - подчеркнул политолог.

Как сообщалось, 28 июня Ю.Тимошенко на пресс-конференции в Киеве заявила, что до президентских выборов в Украине необходимо разработать и представить проект новой Конституции как концепцию общественного договора, чтобы новоизбранный президент вынес его на референдум.

Лидер "Батькивщины" считает неправильным, что в Конституции Украины были нарушены балансы и противовесы из-за изменений в Основной закон, которые, по ее словам, вносились в интересах действующих президентов. По словам лидера "Батькивщины", вследствие этого Конституция Украины стала "межолигархическим договором", и внесение косметических правок не улучшит ситуацию.

"Я считаю, что сейчас нет никакого смысла выходить на очередные президентские, парламентские выборы и вообще любые выборы, если украинское общество за 9 месяцев, которые остались до президентских выборов, не родит мощную концепцию нового общественного договора, не закрепит публично, без вмешательства тех политиков, которые сегодня при власти и которые хотят снова подстроить под себя изменения в Конституцию, это в новом проекте Конституции и не выйдет непосредственно на избирательную кампанию президента с чётком ультиматумом для всех, кто баллотируется на должность президента, что эта новая Конституция является общественным договором между украинскими гражданами", - выразила убеждение лидер партии.