Комитет по нацбезопасности рекомендовал Раде принять законопроект относительно обеспечения жильем военнослужащих с оккупированных территорий – Фриз

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту принять за основу и в целом законопроект, который урегулирует вопрос обеспечения жильем некоторых категорий военнослужащих, прибывших из оккупированного Крыма и Донбасса (№8394), сообщила народный депутат, член данного комитета Ирина Фриз (фракция "Блок Петра Порошенко").

Как сообщила И.Фриз в среду на своей странице в соцсети Фейсбук, соавторами данного документа являются первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, народные депутаты из фракции БПП Артур Герасимов, Елена Матузко, Вадим Денисенко, Александр Бригинец, Иван Винник, Сергей Кудлаенко, а также Юрий Береза (фракция "Народный фронт", а также Анна Гопко (внефракционная) и Тарас Пастух (фракция "Самопомич").

"Данным законопроектом будет урегулирован вопрос обеспечения жильем и пребывания на квартирном учете некоторых категорий военнослужащих, внутренне перемещенных лиц, уволенных с военной службы, прибывших из временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, г.Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, за которыми сохраняются права собственности на жилые помещения, пользование служебными жилыми помещениями и жилыми помещениями для постоянного проживания, которые находятся на временно оккупированных территориях и проживание в которых не возможно", - сообщила нардеп.

Она выразила надежду, что этот проект закона получит необходимую поддержку в сессионном зале парламента

"Следует отметить, что последняя редакция законопроекта является результатом сотрудничества депутатского корпуса с министром обороны Степан Полторак и юрдепартаментом Минобороны", - сообщила И.Фриз.