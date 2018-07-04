Политика

18:01 04.07.2018

Комитет по нацбезопасности рекомендовал Раде принять законопроект относительно обеспечения жильем военнослужащих с оккупированных территорий – Фриз

2 мин читать
Комитет по нацбезопасности рекомендовал Раде принять законопроект относительно обеспечения жильем военнослужащих с оккупированных территорий – Фриз

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту принять за основу и в целом законопроект, который урегулирует вопрос обеспечения жильем некоторых категорий военнослужащих, прибывших из оккупированного Крыма и Донбасса (№8394), сообщила народный депутат, член данного комитета Ирина Фриз (фракция "Блок Петра Порошенко").

Как сообщила И.Фриз в среду на своей странице в соцсети Фейсбук, соавторами данного документа являются первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, народные депутаты из фракции БПП Артур Герасимов, Елена Матузко, Вадим Денисенко, Александр Бригинец, Иван Винник, Сергей Кудлаенко, а также Юрий Береза (фракция "Народный фронт", а также Анна Гопко (внефракционная) и Тарас Пастух (фракция "Самопомич").

"Данным законопроектом будет урегулирован вопрос обеспечения жильем и пребывания на квартирном учете некоторых категорий военнослужащих, внутренне перемещенных лиц, уволенных с военной службы, прибывших из временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, г.Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, за которыми сохраняются права собственности на жилые помещения, пользование служебными жилыми помещениями и жилыми помещениями для постоянного проживания, которые находятся на временно оккупированных территориях и проживание в которых не возможно", - сообщила нардеп.

Она выразила надежду, что этот проект закона получит необходимую поддержку в сессионном зале парламента

"Следует отметить, что последняя редакция законопроекта является результатом сотрудничества депутатского корпуса с министром обороны Степан Полторак и юрдепартаментом Минобороны", - сообщила И.Фриз.

Теги: #жилье #законопроект #фриз #нацбезопасность
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Луценко призывает Раду до каникул принять в первом чтении законопроект об изменениях в Конституцию Украины о снятии неприкосновенности

Парубий подписал закон о нацбезопасности и передал его на подпись президенту

Закон о нацбезопасности создает новые возможности для ВТС Украины с союзниками, прежде всего США – Порошенко

Фриз обещает сделать Министерство по делам ветеранов "единым окном" для решения всех их насущных проблем

Рада отклонила предложения закрепить законом создание центрального органа власти по вопросам ОПК

Рада приняла рамочный закон о национальной безопасности Украины

В "Батькивщине" сомневаются, что Фриз соответствует должности главы Министерства по делам ветеранов

БПП видит Фриз на посту главы Министерства по делам ветеранов

Рада не включила в повестку законопроект о создании ВАКС, но может рассмотреть его в четверг

Фракция БПП в Раде поддержит одобренную комитетом редакцию законопроекта о нацбезопасности - Герасимов

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин поручил профильным ведомствам до 6 августа обеспечить осуществление мероприятий по созданию ВАКС

Польский премьер в выступлении о будущем ЕС настаивает на опасности России для Европы

Нардеп Деревянко: Я иду в президенты

Парубий подписал закон о валюте и передал на подпись президенту

Порошенко поздравил США с Днем независимости

Лукашенко заверил Трампа, что Беларусь остается надежным партнером США в международных стратегических вопросах

Геращенко призывает Раду принять заявление к ПА ОБСЕ относительно освобождения украинских политзаключенных в РФ

Порошенко: Украинцы требовательно относятся к работе Нацполиции, ожидая новой деятельности, в первую очередь - без коррупции

В сербском Новом Саде установят памятник Шевченко - договоренности президентов Украины и Сербии

Украина и Сербия ведут переговоры относительно соглашения о свободной торговле

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА