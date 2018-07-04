Кабмин поручил профильным ведомствам до 6 августа обеспечить осуществление мероприятий по созданию ВАКС

Кабинет министров Украины поручил профильным министерствам до 6 августа 2018 года обеспечить, в соответствии с компетенцией, осуществление мероприятий, связанных с созданием Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС).

Согласно решению, принятому на заседании правительства в среду, был утвержден план организации подготовки проектов актов, необходимых для обеспечения реализации закона от 21 июня "О создании Высшего антикоррупционном суде".

Согласно данному плану, Министерству юстиции, Министерству финансов, Министерству экономического развития и торговли, Министерству социальной политики и Фонду государственного имущества поручено обеспечить в соответствии с компетенцией осуществление мероприятий, необходимых для создания ВАКС.

В случае необходимости, министерствам поручено вынести на рассмотрение Кабмина согласованные позиции в данной сфере.

Как сообщалось, 21 июня Верховная Рада одобрила президентский законопроект (№8497) о создании ВАКС.

Данный закон является техническим и необходим для начала деятельности ВАКС путем выполнения требований Конституции Украины закона "О Высшем антикоррупционном суде" и закона "О судоустройстве и статусе судей".