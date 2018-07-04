Политика

12:08 04.07.2018

Парубий подписал закон о валюте и передал на подпись президенту

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Парубий подписал закон о валюте и передал на подпись президенту

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон "О валюте и валютных операциях" и передал документ на подпись президенту Петру Порошенко.

"Подписал закон Украины "О валюте и валютных операциях". Это реализация наших обязательств, принятых Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС. Этот закон улучшит инвестиционный климат и инвестиционную привлекательность Украины. Передал закон на подпись президенту Украины", - написал А.Парубий в микроблоге в "Твиттере" в среду.

Как сообщалось, Верховная Рада 21 июня приняла во втором чтении и в целом закон "О валюте и валютных операциях".

По оценке ряда экспертов, вступление в силу закона даст возможность украинцам инвестировать в ценные бумаги на глобальных рынках и размещать средства на счетах любых банков мира.

П.Порошенко 3 июля на украино-сербском бизнес-форуме в Белграде заявил, что подпишет закон о валюте в среду, 4 июля.

Теги: #парубий #валюта #закон
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