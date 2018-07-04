Лукашенко заверил Трампа, что Беларусь остается надежным партнером США в международных стратегических вопросах

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и народ этой страны с национальным праздником - Днем независимости, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.

"А.Лукашенко подчеркнул, что Беларусь, которая проводит ответственную и миролюбивую внешнюю политику, была и остается надежным партнером Соединенных Штатов в стратегических вопросах международной повестки дня", - заявили в пресс-службе.

"Надеюсь на продолжение позитивной динамики в отношениях между нашими государствами и на дальнейшую реализацию взаимовыгодных проектов двустороннего и многостороннего сотрудничества", - говорится в поздравлении.