Политика

11:15 04.07.2018

Лукашенко заверил Трампа, что Беларусь остается надежным партнером США в международных стратегических вопросах

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Лукашенко заверил Трампа, что Беларусь остается надежным партнером США в международных стратегических вопросах

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и народ этой страны с национальным праздником - Днем независимости, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.

"А.Лукашенко подчеркнул, что Беларусь, которая проводит ответственную и миролюбивую внешнюю политику, была и остается надежным партнером Соединенных Штатов в стратегических вопросах международной повестки дня", - заявили в пресс-службе.

"Надеюсь на продолжение позитивной динамики в отношениях между нашими государствами и на дальнейшую реализацию взаимовыгодных проектов двустороннего и многостороннего сотрудничества", - говорится в поздравлении.

Теги: #сша #лукашенко #трамп #беларусь
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Интерфакс-Украина
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