В сербском Новом Саде установят памятник Шевченко - договоренности президентов Украины и Сербии

Президент Украины Петр Порошенко и президент Сербии Александр Вучич договорились об установлении в сербском городе Новый Сад памятника украинскому поэтому Тарасу Шевченко, сообщается на официальном сайте главы украинского государства.

"Я хочу поблагодарить господина президента за очень важную вещь в вопросах нашего гуманитарного сотрудничества. Прямо сейчас решили вопрос ускорения установления памятника величайшему украинскому поэту - отцу украинской нации Тарасу Григорьевичу Шевченко в Новом Саде. И я надеюсь, что во время следующего визита мы сможем вместе с господином президентом открыть этот памятник", - сказал П.Порошенко во время совместного брифинга с А.Вучичем в Белграде во вторник.

Глава украинского государства отметил, что в настоящее время не существует никаких проблем в двусторонних украино-сербских отношениях. "Мы решительно их снимаем. Мы решительно развиваем двустороннее сотрудничество в экономической, политической, культурной, гуманитарной и безопасностной сферах", - отметил П.Порошенко.

В свою очередь, А.Вучич высказал убеждение о возможностях улучшения сербско-украинского сотрудничества, а также констатировал двустороннее желание расширить и политический диалог, и экономическое сотрудничество.

"Мы верим, что вскоре в наших городах - Новом Саде, Белграде будут и памятники известным украинским литераторам. Что также культурное сотрудничество в разных отраслях культуры будет продвигаться, и спортивное сотрудничество и также, соответственно, сотрудничество в других отраслях", - отметил президент Сербии.