Украина и Сербия ведут переговоры относительно соглашения о свободной торговле

Украина и Сербия ведут переговоры относительно подписания двустороннего соглашения о свободной торговле, сообщил президент Сербии Александр Вучич.

"Я верю, что скоро мы подпишем соглашение о свободной торговле между Украиной и Сербией", - сообщил А.Вучич журналистам после переговоров с украинским президентом Петром Порошенко в Белграде во вторник.

Он отметил, что "нелегко договориться", но украинская сторона готова работать в этом направлении.

А.Вучич также отметил увеличение товарооборота между Украиной и Сербией в последнее время.

В свою очередь президент Украины П.Порошенко подтвердил слова своего сербского коллеги.

"Что касается взаимного товарооборота между нашими странами, мы можем сказать, что он растет. В первом квартале текущего года он вырос на 34% и это составляет достаточно достойную цифру", - отметил президент Украины.

При этом он выразил недовольство, что большая часть товарооборота между двумя странами составляет "лишь черная металлургия" и "концентрируется лишь на одном предприятии".

П.Порошенко отметил, что развитию делового сотрудничества между странами будет способствовать "завершение переговоров по созданию зоны свободной торговли и ускоренному вступлению Сербии во Всемирную организацию торговли".

Президент Украины также отметил важность взаимных инвестиций. По его словам, он хотел бы видеть в Украине сербских предпринимателей, "которые знают, что и как делать".

"И мы можем начинать с пищевой промышленности. Сербские рестораны… нам очень не хватает их в Киеве, и заканчивая инвестициями в фармакологическую, перерабатывающую, машиностроительную промышленность", - сказал П.Порошенко.