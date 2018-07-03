Политика

14:04 03.07.2018

Кабмин предлагает лишать свободы на 3-7 лет за контрабанду – законопроект

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Кабмин предлагает лишать свободы на 3-7 лет за контрабанду – законопроект

Кабинет министров Украины предлагает ввести уголовную ответственность за контрабанду товаров.

Согласно информации на сайте украинского парламента, соответствующий законопроект №8543 о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно криминализации контрабанды товаров зарегистрирован в Верховной Раде во вторник и не включен в повестку дня.

Правительство предлагает изложить в новой редакции ст.201 Уголовного кодекса, согласно которой за контрабанду товаров в значительных размерах предлагают карать лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.

В настоящее время такая ответственность предусмотрена за перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля культурных ценностей, ядовитых, взрывчатых веществ, радиоактивных материалов, оружия, боеприпасов и специальных технических средств негласного получения информации.

За контрабанду товаров "в крупных размерах" Кабмин предлагает карать лишением свободы на 15-20 лет с конфискацией имущества.

Согласно законопроекту, если вышеуказанные правонарушения будут совершены организованной группой или контрабанда будет в особо крупных размерах, виновным будет грозить лишение свободы от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

Законопроектом предлагают определить, что контрабанда товаров считает совершенной в значительных размерах, если ее стоимость в 500 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, в крупных размерах – если стоимость в 2тыс. и более раз превышает необлагаемый минимум, в особо крупных размерах – если ее стоимость в 5тыс. и более раза превышает такой минимум.

Преступления, связанные с совершением контрабанды, буду подследственны Национальной полиции или следственным органам, которые осуществляют контроль над соблюдением налогового законодательства, начавшим досудебное расследование.

Теги: #отвественность #контрабанда #кабмин
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