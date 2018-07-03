Политика

13:55 03.07.2018

"Наш край" требует проверить все случаи отравления детей в детских лагерях

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"Наш край" требует проверить все случаи отравления детей в детских лагерях

Партия "Наш край" призывает правительство проверить все случаи отравления детей в детских лагерях отдыха и гарантировать им безопасный отдых, заявляет сопредседатель партии Александр Мазурчак.

"С середины июня более семидесяти детей и пятеро взрослых госпитализированы с тяжелыми пищевыми отравлениями во Львовской, Тернопольской и Запорожской областях. Правительство должно проверить все детские учреждения отдыха и оздоровления и в дальнейшем контролировать их работу", - отметил А.Мазурчак.

Он отметил, что информация о том, насколько безопасно отдыхают дети, недоступна. "В стране почти 10 тысяч учреждений оздоровления и отдыха детей. Из них перед началом летних каникул власть проверила только половину. В каждом четвертом учреждении нарушены санитарные нормы и правила, в 40% отсутствует централизованная или локальная канализация, почти 300 учреждений вообще работают на привозной воде. Что творится в непроверенных лагерях – неизвестно никому", – отметил А.Мазурчак.

Он призвал власть создать комиссию, которая будет контролировать деятельность детских лагерей. "Мы обращаемся к правительству и правоохранительным органам с требованием немедленно проверить данные о нарушениях работы детских лагерей и особенное внимание уделить случаям отравления. Власть должна обеспечить детям безопасный отдых", – резюмировал А.Мазурчак.

Теги: #александр_мазурчак
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