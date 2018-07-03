Политика

13:47 03.07.2018

Порошенко: Мы рассчитываем на поддержку Сербии в вопросе введения миротворцев на Донбасс

1 мин читать
Порошенко: Мы рассчитываем на поддержку Сербии в вопросе введения миротворцев на Донбасс

Украина рассчитывает на поддержку Сербии в вопросе введения миротворческой миссии ООН на Донбасс, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Мы безусловно рассчитываем на поддержку Сербии в вопросе вевдения миротворческой миссии с мандатом Совета безопасности ООН, и мы уверены в том, что четкая имплементация Минских договоренностей с четким приоритетом компонента безопасности является сегодня безальтернативным путем достижения мира на украинской земле", - сказал П.Порошенко в заявлении для прессы после переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем во вторник в Белграде.

Теги: #порошенко #сербия #миротворцы #донбасс
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Украина и Сербия ведут переговоры относительно соглашения о свободной торговле

Проблема Косово должна быть решена с учетом интересов Сербии – Порошенко

Украинцы отныне смогут находиться в Сербии без виз до 90 дней – Порошенко

Геращенко обнародовала имена 23 граждан РФ, которых Киев готов обменять на украинских политзаключенных

Президент предлагает нардепам присоединиться к работе над закреплением в Конституции Украины курса в ЕС и НАТО

Порошенко 3 июля посетит Сербию

Порошенко назвал Канаду самым искренним другом Украины

Порошенко: Предложение по миссии на Донбассе - это и путь к миру, и тест на подлинность намерений Кремля

Порошенко поблагодарил лидеров Евросоюза за поддержку Украины

Порошенко призвал мир реагировать на заключенных Кремля, как на отравление в Солсбери

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин предлагает лишать свободы на 3-7 лет за контрабанду – законопроект

"Наш край" требует проверить все случаи отравления детей в детских лагерях

Украина ждет подтверждения перспективы членства в НАТО на июльском саммите НАТО, но на ПДЧ не рассчитывает

Рада ввела штрафы от 20% до 50% от суммы задолженности по выплате алиментов

Группа евродепутатов пыталась сорвать начало пленарного заседания Европарламента в Страсбурге

Проходной рейтинг в Раду сохраняют 10 партий в Украине – соцопрос

Помпео посетит КНДР, Японию, Вьетнам и ОАЭ - Госдеп

Трамп потребовал от партнеров по НАТО увеличить расходы на оборону

Мэй ожидает, что таможенные отношения с ЕС после Brexit будут согласованы до конца 2020 года

Канцлер Германии и глава МВД страны договорились по вопросу миграции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА