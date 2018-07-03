Порошенко: Мы рассчитываем на поддержку Сербии в вопросе введения миротворцев на Донбасс

Украина рассчитывает на поддержку Сербии в вопросе введения миротворческой миссии ООН на Донбасс, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Мы безусловно рассчитываем на поддержку Сербии в вопросе вевдения миротворческой миссии с мандатом Совета безопасности ООН, и мы уверены в том, что четкая имплементация Минских договоренностей с четким приоритетом компонента безопасности является сегодня безальтернативным путем достижения мира на украинской земле", - сказал П.Порошенко в заявлении для прессы после переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем во вторник в Белграде.