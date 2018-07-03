Политика

13:23 03.07.2018

Украинцы отныне смогут находиться в Сербии без виз до 90 дней – Порошенко

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Украинцы отныне смогут находиться в Сербии без виз до 90 дней – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко сообщил о расширении соглашения о безвизовом режиме с Сербией, благодаря которому граждане Украины смогут пребывать в этой стране до 90 суток без оформления визы.

"Мы расширили соглашение о безвизовом режиме с Сербией. Теперь украинцы смогут находиться в этой стране без виз 90 дней. Соответствующее соглашение подписали сегодня в Белграде", - написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Facebook.

Глава украинского государства во вторник находится с официальным визитом в Сербии, где проводит встречу с президентом Сербии Александром Вучичем.

Теги: #безвиз #порошенко #сербия
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Интерфакс-Украина
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