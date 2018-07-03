Политика

12:53 03.07.2018

Украина ждет подтверждения перспективы членства в НАТО на июльском саммите НАТО, но на ПДЧ не рассчитывает

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Украина ждет подтверждения перспективы членства в НАТО на июльском саммите НАТО, но на ПДЧ не рассчитывает

Официальный Киев ждет от июльского саммита НАТО подтверждения перспективы Украины на членство в Альянсе, заявляет руководитель Управления по вопросам сотрудничества с НАТО Правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабинета министров Украины Алексей Генчев.

"Для Украины безусловным позитивным ожиданием должно стать заявление со стороны НАТО относительно подтверждения декларации Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина будет членом Альянса", - сказал А.Генчев в ходе круглого стола во вторник в Киеве.

Вместе с тем, он подчеркнул, что украинская сторона не ждет предложения на саммите по предоставлению плана действий по членству в НАТО (ПДЧ): "Наша задача не просить ПДЧ, а проводить реформы, чтобы стать достойными этого ПДЧ".

Говоря о том, с чем украинская сторона посетит саммит НАТО, представитель правительства отметил, что глава государства Петр Порошенко подготовил пакет информационных и практических инициатив. "Это касается и наших военнослужащих, которые принимают участие в операциях НАТО. Это миссия в Косово и Афганистане - 40 и 11 военных соответственно. Есть решение об увеличении контингента в Афганистане - до 29-ти. Это не политический сигнал, это увеличение опыта и улучшение оперативных возможностей для наших военных", - отметил он.

А.Генчев также напомнил, что Киев хочет участвовать в программе расширенных возможностей, в которой участвуют Австралия, Финляндия, Швеция, Иордания и Грузия.

"На сегодня Украина получает максимальную помощь от НАТО, но эта программа позволит нашим военным повысить совместимость с армиями Альянса", - сказал представитель Кабмина.

Он также напомнил, что современные угрозы безопасности являются общими для Украины и стран Альянса. "Пятый год мы в войне. Российская агрессия является не только военной, но и гибридной, и Украина остается площадкой, на которой Россия совершенствует свои возможности по ведению гибридных войн. В этом плане мы очень выгодный партнер для НАТО, у нас уже действует платформа обмена опытом по противодействию гибридным угрозам. Но многое еще надо сделать", - сказал А.Генчев.

Саммит НАТО состоится 11-12 июля в Брюсселе

Теги: #нато #пдч #саммит #кабмин
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