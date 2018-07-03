Мэй ожидает, что таможенные отношения с ЕС после Brexit будут согласованы до конца 2020 года

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в понедельник, что таможенное партнерство между Лондоном и Европейским союзом после выхода Соединенного Королевства из состава объединения должно быть согласовано до конца 2020 года.

"Мы должны делать все возможное, чтобы убедиться, что к концу декабря 2020 года мы урегулируем наши будущие таможенные отношения (с ЕС - ИФ)", - сказала она, выступая перед членами парламента.

В свою очередь британские СМИ сообщили со ссылкой на источники, что члены британского правительства разработали новое предложение по таможенным отношениям с Евросоюзом после Brexit.

В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС.