Политика

01:28 03.07.2018

Белый дом: санкции в отношении России за Крым останутся в силе до тех пор, пока РФ не вернет полуостров Украине

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Белый дом: санкции в отношении России за Крым останутся в силе до тех пор, пока РФ не вернет полуостров Украине

Санкции против России за Крым останутся в силе до тех пор, пока полуостров не вернется Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Мы не признаем попытку России аннексировать Крым. Мы не согласны с Россией. Наши санкции в отношении России за Крым будут оставаться в силе до тех пор, пока Россия не вернет полуостров Украине", - сказала она журналистам.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что снятие американских санкций в отношении России зависит от её действий.

На вопрос журналистов из пула Белого дома, признают ли США Крым российским, Д.Трамп ответил: "Посмотрим".

Президент США в очередной раз возложил ответственность на своего предшественника Барака Обаму за присоединение Крыма к РФ. "Президент Обама допустил это", - сказал Д.Трамп.

Теги: #крым #сша #россия #санкции
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