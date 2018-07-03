Белый дом: санкции в отношении России за Крым останутся в силе до тех пор, пока РФ не вернет полуостров Украине

Санкции против России за Крым останутся в силе до тех пор, пока полуостров не вернется Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Мы не признаем попытку России аннексировать Крым. Мы не согласны с Россией. Наши санкции в отношении России за Крым будут оставаться в силе до тех пор, пока Россия не вернет полуостров Украине", - сказала она журналистам.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что снятие американских санкций в отношении России зависит от её действий.

На вопрос журналистов из пула Белого дома, признают ли США Крым российским, Д.Трамп ответил: "Посмотрим".

Президент США в очередной раз возложил ответственность на своего предшественника Барака Обаму за присоединение Крыма к РФ. "Президент Обама допустил это", - сказал Д.Трамп.