Политика

18:32 02.07.2018

Курц против того, чтобы мигранты подавали заявки на получение убежища с "платформ высадки"

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Курц против того, чтобы мигранты подавали заявки на получение убежища с "платформ высадки"

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц высказался против того, чтобы иммигранты могли подавать заявления на получение убежища в Европе с так называемых "платформ высадки".

"Я один из тех, кто говорит, что если мы разрешим, подавать заявление на предоставление убежища (с платформ высадки), это создаст большой фактор притяжения", - сказал С.Курц в эфире австрийского радио в понедельник.

На прошлой неделе страны ЕС договорились о создании региональных платформ высадки мигрантов за пределами Евросоюза, чтобы предоставить им возможность не совершать опасные путешествия через Средиземное море в Европу.

По словам С.Курца, "было бы разумнее непосредственно решать проблемы людей в зонах военных действий, а не создавать стимулы для опасного путешествия через Средиземное море".

Теги: #мигранты #австрия #курц
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