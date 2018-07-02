Герасимюк остается членом Нацсовета по телерадиовещанию

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявляет, что с пониманием относится к желанию Ольги Герасимюк уйти с должности первого заместителя главы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, но она остается членом Нацсовета.

"Подчеркиваю, что госпожа Герасимюк остается членом Нацсовета, назначенным высшим законодательным органом страны, и готова далее честно и добросовестно исполнять свои обязанности члена Нацсовета", - написал он на своей странице в Facebook в понедельник.

Вместе с тем спикер парламента отметил, что с пониманием отнесся к позиции О.Герасимюк уйти в отставку с должности первого заместителя главы Нацсовета, чтобы привлечь внимание к недопустимости каких-либо манипуляций в процессе перелицензирования.

Он сообщил, что встретился с О.Герасимюк, а также главой профильного парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Викторией Сюмар.

А.Парубий добавил, что согласен с позицией О.Герасимюк в том, что Нацсовет должен оставаться независимым от каких-либо политических влияний, а также "выполнять сейчас свою главную функцию – перелицензирование цифровых лицензий".

Как сообщалось, О.Герасимюк попросила уволить ее с должности заместителя главы Нацсовета, мотивируя это решение тем, что деятельность регулятора политизирована, а принятие коллегиальных решений стало невозможным.

Член Нацсовета Олег Черныш, согласно сообщениям ведомства, длительное время находится на больничном.

В состав Нацсовета входят семь членов, а его заседания являются правомочными при участии как минимум шести членов.

Кабинет министров в середине июня этого года в очередной раз продлил сроки использования аналогового телевизионного вещания - до 31 августа 2018 года - для всех областей, кроме Киева и Кировоградской области, где срок отключения аналогового вещания - 31 июля 2018 года.