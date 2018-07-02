Политика

16:36 02.07.2018

Замглавы МВД: вмешательство в выборы недопустимо, необходимо усовершенствовать законодательство

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Замглавы МВД: вмешательство в выборы недопустимо, необходимо усовершенствовать законодательство

Усиление ответственности за нарушение избирательного законодательства является необходимым шагом накануне проведения выборов в Украине, подчеркивают в Министерстве внутренних дел страны.

"Министерство выполняет роль той структуры, на которую возложена наибольшая ответственность за обеспечение проведения законных выборов… Вмешательство в этот процесс является недопустимым и должно получать надлежащую оценку и меры реагирования и наказания", - цитирует заместителя министра Татьяну Ковальчук департамент коммуникации МВД Украины в понедельник.

Замруководителя ведомства в ходе встречи с главой офиса Совета Европы в Украине Мортеном Энбергом подчеркнула, что создание европейских стандартов устойчивой к современным вызовам и угрозам правоохранительной системы Украины является требованием времени. По ее словам, неотъемлемым шагом в этом направлении является работа по приведению украинской избирательной системы в соответствии с нормами стран ЕС.

"Осознавая значимость проведения в Украине честных, прозрачных и демократических общенациональных выборов, МВД Украины, Нацполиция и Гражданская сеть "ОПОРА" разработали проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за нарушение избирательного законодательства", - подчеркнула Т.Ковальчук.

Она напомнила, что предложенные изменения обеспечат необратимость наказания за преступления против избирательных прав и декриминализируют мелкие правонарушения, которые не влияют на ход избирательного процесса. Замминистра добавила, что в настоящее время указанный законопроект находится на рассмотрении в профильных комитетах Верховной Рады.

В свою очередь М.Энберг заверил, что Совет Европы и в дальнейшем будет поддерживать инициативы МВД Украины.

Теги: #законодательство #мвд
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