Политика

14:20 02.07.2018

Порошенко просит Раду ратифицировать соглашение Нидерландами о сотрудничестве в привлечения к ответственности виновных в катастрофе MH17

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Порошенко просит Раду ратифицировать соглашение Нидерландами о сотрудничестве в привлечения к ответственности виновных в катастрофе MH17

Президент Украины Петр Порошенко просит Верховную Раду ратифицировать соглашение с Нидерландами о сотрудничестве в вопросе привлечения к ответственности лиц, виновных в катастрофе рейса MH17 "Малайзийских авиалиний" в июле 2014 года над Донбассом, сообщила представитель главы государства в парламенте Ирина Луценко (фракция "Блок Петра Порошенко").

"Завершается следствие относительно сбитого "Боинга" MH17. Президентом Украины только что подписан законопроект о ратификации. Уже 12 июня текущего года Королевство Нидерланды ратифицировало соглашение с Украиной относительно международного правового сотрудничества относительно преступлений, связанных со сбитым самолетом рейса MH17 "Малайзийских авиалиний" 17 июля 2014 года", - сказала она на заседании согласительного совета Верховной Рады в понедельник в Киеве.

И.Луценко отметила, что соответствующий законопроект будет зарегистрирован в Верховной Раде в понедельник.

"Я прошу уважаемых коллег… вынести его на ближайшее голосование, чтобы совместными усилиями украинская прокуратура и наши органы, Министерство юстиции активно присоединились к этому процессу, чтобы мы уже определили преступников, смогли совместными усилиями их наказать", - заявила представитель президента в Раде.

Ранее немецкое издание DW сообщило, что 12 июня парламент Нидерландов одобрил соглашение с Украиной, касающиеся преследования ответственных за крушение малайзийского "Боинга" рейса МН17 на Донбассе в 2014 году и предусматривающее, среди прочего, использование судами видеосвязи.

По информации издания, утвержденный договор закрепляет положение о том, что судебный процесс состоится в нидерландском суде, скорее всего, в Гааге. При этом если будут вынесены обвинительные приговоры, они могут быть приведены в исполнение на территории Украины, если осужденных не выдадут Нидерландам.

Одобрение соглашения "является важным шагом на пути к поиску истины и привлечению подозреваемых к суду, тем самым удовлетворяя требования родственников жертв", - заявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок.

Самолет "Боинг" авиакомпании "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 чел. Все они погибли.

Министр юстиции Украины Павел Петренко и министр безопасности и юстиции Нидерландов Стеф Блок в июле 2017 года подписали двустороннее соглашение о международном правовом сотрудничестве в части преступлений, связанных с крушением "Боинга". Оно позволяет осуществлять судебное преследование виновных за гибель всех жертв из 17 стран мира, а не только граждан Нидерландов.

Кроме того, соглашение дает возможность допросить украинских подозреваемых через видеосвязь с Нидерландами. "Также урегулирован вопрос потенциальной передачи осужденных. Это важно, поскольку украинская Конституция не допускает выдачи граждан", - подчеркивалось в сообщении Минюста.

Ранее представители стран, сотрудничающих в расследовании этого крушения - Нидерландов, Австралии, Малайзии, Украины и Бельгии, - приняли решение, что дела подозреваемых по делу о крушении рейса МН17 "Малайзийских авиалиний" на Донбассе будут рассматривать в Нидерландах в рамках законодательства этой страны.

Представитель Международной совместной следственной группой (JIT) по расследованию крушения МН17 (из уголовной полиции Нидерландов) Уилберт Паулсен на пресс-конференции в Гааге 24 мая 2018 года сообщил: следствие установило, что самолет рейса МН17 был сбит из установки "Бук", попавшей из РФ на неподконтрольную территорию Донбасса. 25 мая правительства Нидерландов и Австралии заявили, что возлагают на РФ ответственность за сбитый "Боинг" рейса MH17.

6 июня в правительстве Нидерландов заявили, что не видят оснований для привлечения Украины к ответственности за крушение самолета рейса MH17 в небе над Донбассом за незакрытие воздушного пространства, о чем официально были уведомлены депутаты нижней палаты парламента (палате представителей) Нидерландов.

Теги: #ответственность #рада #катастрофа #mh17
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