Политика

14:19 02.07.2018

Рада может внести правку об апелляции к закону о ВАКС уже на текущей сессии

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Рада может внести правку об апелляции к закону о ВАКС уже на текущей сессии

Верховная Рада может учесть требуемую Международным валютным фондом (МВФ) поправку в закон о Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) при подготовке ко второму чтению имплементационного законопроекта о внесении изменений в закон о судоустройстве и статусе судей, а не вносить отдельным законопроектом изменения в закон о ВАКС, заявил спикер парламента Андрей Парубий.

"У нас есть более легкий путь, чем регистрировать новый законопроект. (Законопроект – ИФ) №7441 рассмотрен в первом чтении, это изменение в закон о судоустройстве и статусе судей в связи с принятием закона о Высшем антикоррупционном суде", - сказал спикер на брифинге в понедельник в Киеве.

"То есть у нас есть возможность внести эту правку ко второму чтению рассмотрения законопроекта №7441, что может дать шанс еще на этой сессии ее принять", - добавил он.

А.Парубий пояснил, что при внесении отдельного законопроекта с соответствующей поправкой займет больше времени.

Верховная Рада 21 июня приняла в первом чтении имплементационный законопроект о внесении изменений в закон о судоустройстве и статусе судей в связи с принятием закона о ВАКС.

Верховная Рада 7 июня приняла закон о ВАКС (президентский законопроект №7440), что является одним из ключевых условий продолжения сотрудничества с МВФ. Некоторые положения законопроекта во втором чтении были изменены в результате консультаций с МВФ. Наиболее дискуссионной была норма о решающей роли общественного совета международных экспертов при отборе судей.

Вместе с тем общественная организация "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) обратила внимание на положение, согласно которому апелляции в делах НАБУ, которые уже рассматривают суды, будут проходить в судах общей юрисдикции, а не в ВАКСе.

МВФ в своем релизе от 19 июня отметил, что принятие закона о ВАКСе является значимым шагом в борьбе с коррупцией и теперь важно оперативно учредить новый судебный орган и восстановить норму о его полномочиях.

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард по итогам проведенного с президентом Украины разговора отметила: "Мы достигли согласия в том, что сейчас крайне важным является безотлагательное принятие парламентом дополнительного закона, поданного президентом, который позволит непосредственно сформировать суд. Не менее важным является восстановление поддержанных в первом чтении норм относительно рассмотрения Высшим антикоррупционным судом всех дел в своей юрисдикции, включая все новые апелляции на соответствующие решения судов первой инстанции".

Теги: #апелляция #парубий #закон #вакс
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