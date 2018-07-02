Геращенко обнародовала имена 23 граждан РФ, которых Киев готов обменять на украинских политзаключенных

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе озвучила имена и фамилии 23 осужденных или арестованных в Украине граждан Российской Федерации, которых Киев готов передать Москве для освобождения украинских политзаключенных в России и на оккупированном Донбассе.

"Я хочу озвучить фамилии тех граждан РФ (я имею на это соответствующее разрешение компетентных структур), кого мы готовы передать России для освобождения украинцев Сенцова, Кольченко, Сущенко, Гриба, Балуха, Панова, наших ребят, которые удерживаются на оккупированном Донбассе. Для всех них", - сообщила И.Геращенко журналистам в Верховной Раде в понедельник.

Так, по ее словам, Украина готова обменять таких россиян: Агеев Виктор, Баранов Александр, Бусыгин Анатолий, Валихидис Александр, Высоцкий Вячеслав, Гаджиев Руслан, Гратов Валерий, Гречин Владислав, Доронин Олег, Егоров Сергей, Иванов Валерий, Кемаковский Игорь, Ковалис Ольга, Кусакин Василий, Макаров Владислав, Мефедов Евгений, Одинцов Максим, Седин Алексей, Сидоров Денис, Сливка Максим, Черных Павел, Чубарова Лариса и Шаталов Евгений.

"Это те граждане РФ, которые уже осуждены за подготовку терактов в Одессе, Харькове, Киеве, Херсоне, Тернополе, или за участие в военных действиях на Донбассе, или по ним идут судебные процессы", - пояснила первый вице-спикер украинского парламента.

"Обращаюсь с призывом к Российской Федерации - заберите ваших, отдайте украинцев", призвала И.Геращенко.