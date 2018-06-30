Порошенко: Предложение по миссии на Донбассе - это и путь к миру, и тест на подлинность намерений Кремля

Президент Украины Петр Порошенко вновь подчеркивает безальтернативность развертывания многонациональной миротворческой миссии под мандатом ООН на оккупированном Донбассе для восстановления мира.

"Важная задача для восстановления мира - это развертывание многонациональной миротворческой миссии под мандатом ООН на оккупированном Донбассе. Ведь другого, более эффективного пути, пока просто не существует", - написал П.Порошенко на своей странице в "Фейсбук" в субботу

"Предложение по миссии на Донбассе - это и путь к миру, и тест на подлинность намерений Кремля. Если Москва хочет мира, то вот для них шанс продемонстрировать это всему миру."_ подчеркнул глава Украинского государства.