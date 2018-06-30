Политика

02:14 30.06.2018

Трамп подтвердил, что намерен обсудить с Путиным тему вмешательства в американские выборы, а также ситуацию на Украине и в Сирии

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Трамп подтвердил, что намерен обсудить с Путиным тему вмешательства в американские выборы, а также ситуацию на Украине и в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что на предстоящих в июле переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным намерен обсудить как крупные международные проблемы, так и тему предполагаемого российского вмешательства в американские выборы.

"Мы не хотим, чтобы кто-то вмешивался в наши выборы", - пояснил он в субботу американским сопровождающим его американским журналистам.

Кроме того, по информации американских СМИ, Д.Трамп вновь заявил, что будет поднимать на встрече с В.Путиным тему конфликтов в Сирии и на Украине.

Президент США в очередной раз возложил ответственность на своего предшественника Барака Обаму за откупацию Крыма. "Президент Обама допустил это", - сказал Д.Трамп.

Наконец, он вновь заверил, что не видит ничего плохого в том, чтобы стараться улучшить отношения с такими странами как Россия и Китай.

Теги: #темы #сша #россия #трамп
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