Политика

01:53 30.06.2018

Макрон надеется на успешную реализацию Минских договоренностей

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Макрон надеется на успешную реализацию Минских договоренностей

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что очень хотел бы увидеть успешную реализацию Минских договоренностей.

"Я бы хотел, чтобы удалось решить эту проблему, и чтобы Россия и Украина нашли способ выполнить Минские договоренности. Я очень этого хочу", - заявил он.

Президент Франции добавил, что "политика ЕС в отношении России выработана коллективно. Она не является результатом давления той или иной страны-члена. Эта политика соответствует нашим общим принципам".

Теги: #президент #договоренности #франция
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