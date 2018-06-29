Политика

18:40 29.06.2018

Проект газопровода "Северный поток-2" продвигается РФ для политического давления на ЕС и распространения коррупционных схем – Парубий

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Проект газопровода "Северный поток-2" продвигается РФ для политического давления на ЕС и распространения коррупционных схем – Парубий

 Военная составляющая является лишь одной из составляющих ведения войны, которую ведет РФ ради восстановления своего влияния на геополитическое пространство, на которое ранее влиял СССР, заявляет председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

Как сообщается на сайте украинского парламента, в ходе Международной конференции, посвященной обсуждению вопросов международной безопасности, связанных с российской агрессией, он назвал не менее важной информационную составляющую агрессии, экономическую, гуманитарную, а также энергетическую составляющую.

"Дважды, в наибольшие морозы, Российская Федерация отключала газоснабжение Украине, требуя политических влияний на ситуацию в нашей стране", - сказал А.Парубий, отметив, что для РФ газ - это механизм политического влияния и источник большой коррупции.

Он высказал убеждение, что кремлевское руководство продвигает проект газопровода "Nord Stream – 2 "для политического давления на ЕС, для распространения коррупционных схем и для ослабления стран нашего региона".

По словам А.Парубия, украинские военные эксперты убеждены, что если будет остановлена украинская газотранспортная система, это существенно повысит риски новых полномасштабных атак российской армии на Украину.

В конференции, прошедшей в США, участвовали заместитель спикера Сената Польши Адам Белан, спикер парламента Молдовы Андриан Канду, спикер парламента Литвы Викторас Пранцкетис и спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.

Теги: #северный_поток #рф #парубий #европа
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