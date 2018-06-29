ЦИК Молдовы после решения суда аннулировал результаты выборов мэра Кишинева и решил не проводить их заново

Центральная избирательная комиссия Молдовы приняла к сведению решение суда о признании выборов мэра Кишинева "недействительными", аннулировала их результаты и решила не проводить новые выборы.

Как передает корреспондент "Интерфакса", такое решение ЦИК принял в пятницу, завершив процедуру досрочных выборов мэра Кишинева.

Как сообщалось, во втором туре выборов мэра Кишинева 3 июня кандидат от объединенной правой оппозиции Андрей Нэстасе получил 52,57% голосов избирателей, а представитель Партии социалистов Ион Чебан - 47,43%. Суд Кишинева признал недействительными результаты выборов мэра Кишинева. Суд пришел к выводу, что оба кандидата во втором туре голосования допустили нарушения, призывая граждан активно участвовать в выборах. Ранее такие призывы не считались нарушениями.

Несмотря на аргументы кандидатов, Апелляционная палата оставила в силе решение суда первой инстанции. В понедельник Высшая судебная палата отклонила кассационную жалобу А.Нэстасе, оставив в силе решения нижестоящих инстанций о признании выборов "недействительными". Решение ВСП является окончательным, оно не подлежит обжалованию.

Центральная избирательная комиссия приняла к сведению решение ВСП. В решении Центризбиркома отмечается, что "повторное голосование проводить нельзя, так как суд аннулировал результаты выборов в целом, включая первый и второй тур, а не только голосование во втором туре". Согласно законодательству, в таких случаях следует провести новые выборы. Однако законодательство предусматривает проведение досрочных выборов в местные органы власти не более двух раз в год, в "единый день голосования" - весной и осенью. Кроме того, Кодекс о выборах запрещает проведение выборов, если до очередных выборов в местные органы власти осталось менее года. В этом случае исполнять обязанности мэра должен и.о. мэра, который назначается Муниципальным советом.

Очередные выборы в местные органы власти Молдовы должны состояться в июне 2019 года. В этой ситуации ЦИК решил принять к сведению решение ВСП, аннулировать результаты выборов и не проводить новые выборы.

У здания ЦИК проходит акция протеста сторонников А.Нэстасе. В ней принимают участие несколько десятков человек.

Десятки сотрудников батальона специального назначения МВД были стянуты к зданию Центральной избирательной комиссии в Кишиневе. Они оттеснили протестующих на противоположную от здания ЦИК сторону дороги. Движение транспорта по улице пока не было перекрыто.