Политика

08:41 29.06.2018

Лидеры стран Евросоюза согласились продлить санкции против России

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Лидеры стран Евросоюза согласились продлить санкции против России

На проходящем в Брюсселе саммите Евросоюза было принято решение о продлении санкций против России, сообщают СМИ со ссылками на источники.

Как заявил журналистам один из функционеров ЕС, лидеры стран Евросоюза в пятницу согласились продлить в отношении России экономические санкции, введенные за присоединение Крыма и поддержку самопровозглашенных республик Донбасса.

Санкции продлены на шесть месяцев. Они предусматривают ограничения на деловые связи с банками, другими финансовыми институтами и в энергетическом и оборонном секторах России.

Источники отмечают, что дискуссия по антироссийским санкциям была краткой, были заслушаны сообщения канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о ходе реализации минских соглашений, лидеры двух стран констатировали отсутствие положительных перемен в этой области.

Решение о продлении санкций вступит в силу после решения Совета, которое будет опубликовано в Официальном журнале через некоторое время.

 

Теги: #саммит_ес #решение #санкции_рф
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