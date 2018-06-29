Лидеры стран Евросоюза согласились продлить санкции против России

На проходящем в Брюсселе саммите Евросоюза было принято решение о продлении санкций против России, сообщают СМИ со ссылками на источники.

Как заявил журналистам один из функционеров ЕС, лидеры стран Евросоюза в пятницу согласились продлить в отношении России экономические санкции, введенные за присоединение Крыма и поддержку самопровозглашенных республик Донбасса.

Санкции продлены на шесть месяцев. Они предусматривают ограничения на деловые связи с банками, другими финансовыми институтами и в энергетическом и оборонном секторах России.

Источники отмечают, что дискуссия по антироссийским санкциям была краткой, были заслушаны сообщения канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о ходе реализации минских соглашений, лидеры двух стран констатировали отсутствие положительных перемен в этой области.

Решение о продлении санкций вступит в силу после решения Совета, которое будет опубликовано в Официальном журнале через некоторое время.