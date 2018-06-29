Политика

10:09 29.06.2018

Порошенко поблагодарил лидеров Евросоюза за поддержку Украины

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Порошенко поблагодарил лидеров Евросоюза за поддержку Украины

Президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность лидерам Евросоюза за поддержку Украины и продление санкций против России.

"Благодарен всем нашим друзьям в ЕС по единство и солидарность с Украиной", - отметил П.Порошенко на своей странице в Фейсбук.

Как отмечается, особую благодарность он выразил канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону за предоставленную объективную оценку ситуации на Донбассе и признание четкой ответственности Кремля за грубое невыполнение Минских договоренностей.

"Цена за агрессию и в дальнейшем будет расти, если Россия будет продолжать подрывать мирный процесс и игнорировать свои обязательства", - подчеркнул он.

П.Порошенко выразил уверенность, что "общим фронтом мы сможем заставить агрессора уважать международное право и обеспечить восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины!".

Теги: #рф #санкции_ес #порошенко
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