Порошенко поблагодарил лидеров Евросоюза за поддержку Украины

Президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность лидерам Евросоюза за поддержку Украины и продление санкций против России.

"Благодарен всем нашим друзьям в ЕС по единство и солидарность с Украиной", - отметил П.Порошенко на своей странице в Фейсбук.

Как отмечается, особую благодарность он выразил канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону за предоставленную объективную оценку ситуации на Донбассе и признание четкой ответственности Кремля за грубое невыполнение Минских договоренностей.

"Цена за агрессию и в дальнейшем будет расти, если Россия будет продолжать подрывать мирный процесс и игнорировать свои обязательства", - подчеркнул он.

П.Порошенко выразил уверенность, что "общим фронтом мы сможем заставить агрессора уважать международное право и обеспечить восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины!".