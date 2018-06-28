Яценюк за изменения в Конституции: закрепить курс на членство в ЕС и НАТО, запретить федерализацию в Украине

Экс-премьер-министр Украины, председатель политсовета партии "Народный фронт" Арсений Яценюк предлагает закрепить в Конституции Украины курс страны на членство в Европейском Союзе и в НАТО, запретить федерализацию в государстве и закрепить понятие "Крымская автономия".

"В Конституции нужно определить курс на членство Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора. Сегодня есть однозначная воля большинства украинского народа: Украина должна быть в ЕС и в НАТО", - написал А.Яценюк на своей странице в Фейсбуке в четверг по случаю Дня Конституции Украины.

Среди предлагаемых изменений – уменьшение количества народных депутатов до 300 (вместо 450). Предусмотрено также, что члены Кабинета министров могут одновременно быть и нардепами.

"В Конституции нужно четко предусмотреть, что не может быть народным депутатом Украины лицо с иностранным гражданством", - говорится в предложениях политика.

А.Яценюк поддерживает предоставление возможности задержания и взятия под стражу народного депутата без согласия Верховной Рады во время или сразу после совершения им тяжкого или особо тяжкого преступления. Также предлагается лишать статуса народного депутата в случае непосещения пленарных заседаний совокупно более 30 дней за сессию без уважительных причин.

Что касается должности президента, то лидер "Народного фронта" остается сторонником парламентско-президентской республики, в которой президент избирается на общенациональных прямых выборах. "Он - глава государства, национальный арбитр, верховный главнокомандующий. У президента остается вся вертикаль назначений в Вооруженных силах Украины. Президент также вносит в парламент кандидатуру главы Службы безопасности Украины. Также президент назначает руководителя Службы внешней разведки", - озвучил свою позицию А.Яценюк.

Он выступает за урегулирование процедуры импичмента президента: "Она может быть начата в случае совершения государственной измены, другого преступления, а также в случае получения гражданства другого государства или умышленного нарушения Конституции. В Конституции прописываем специальную следственную комиссию для импичмента".

Согласно предложенным изменениям, президент вносит в парламент представление на назначение премьер-министра, однако кандидатуру определяет коалиция. Все члены Кабмина назначаются премьером по согласованию с коалицией.

Что касается местной власти, то предложено ввести институт префекта вместо областных и районных государственных администраций. Префекты будут назначаться президентом по представлению Кабмина и осуществлять надзор за соблюдением законодательства.

"Вводим в Конституции прямой запрет на федерализацию Украины. В то же время (нужно) закрепить понятие "Крымская автономия", основанное на исторических правах крымскотатарского народа", - подчеркнул А.Яценюк.

"Хотим также определить в Конституции фермерское хозяйство основой аграрного строя Украины", - отметил политик.

По его словам, в "Народном фронте" уже получили подписные листы для внесения проекта изменений в Конституцию. "Это должен быть публичный процесс и прямой диалог с гражданами страны. Обращаемся ко всем демократическим силам в парламенте: давайте начнем предметную дискуссию. В этом процессе важна и роль президента - как он видит конституционный строй в стране?" – призвал к дискуссии политик.