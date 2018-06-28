Политика

15:06 28.06.2018

Парубий и Волкер обсудили ситуацию с безопасностью в Украине и привлечение американского бизнеса к модернизации ГТС

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Парубий и Волкер обсудили ситуацию с безопасностью в Украине и привлечение американского бизнеса к модернизации ГТС

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий в рамках визита в США встретился со специальным представителем Государственного департамента США по Украине Куртом Волкером.

"На встрече со спецпредставителем Госдепартамента США Куртом Волкером обсудили ситуацию с безопасностью в Украине. А также вопросы привлечения американского бизнеса к модернизации украинской ГТС, ведь это вопрос не только энергетики, но и вопрос безопасности", - написал А.Парубий в микроблоге в Твиттере в четверг.

Кроме того, он сообщил, что вместе с председателями парламентов Грузии, Литвы и Молдовы провели в Конгрессе США конференцию на тему противодействия российским гибридным угрозам, в частности строительству NordStream-2, "потому что это не экономический проект, это гибридное оружие Кремля против европейских стран свободного мира".

А.Парубий также с председателями парламентов Грузии, Литвы, Молдовы и вице-спикером Сената Польши поднимали вопрос российской агрессии и гибридных угроз для мира на встрече с руководством и членами подкомитета по вопросам Европы и сотрудничества по безопасности комитета иностранных отношений Сената США.

Теги: #гтс #парубий #безопасность #волкер
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