Тимошенко за разработку и вынесение на референдум проекта новой Конституции до президентских выборов

До президентских выборов в Украине необходимо разработать и представить проект новой Конституции как концепцию общественного договора, чтобы новоизбранный президент вынес его на референдум, считает лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

На пресс-конференции в четверг в Киеве Ю.Тимошенко выразила сожаление тем, что в Конституции Украины были нарушены балансы и противовесы из-за изменений в Основной закон, которые, по ее словам, вносились в интересах действующих президентов. По словам лидера "Батькивщины", вследствие этого Конституция Украины стала "межолигархическим договором", и внесение косметических правок не улучшит ситуацию.

Перечисляя недостатки ныне действующего Основного закона, политик указала на то, что украинский народ перестал быть источником власти в стране, отметила проблему нарушения баланса между ветвями власти, слабость местного самоуправления, несовершенство судебной системы, незащищённость прав и свобод украинцев.

"Я считаю, что сейчас нет никакого смысла выходить на очередные президентские, парламентские выборы и вообще любые выборы, если украинское общество за 9 месяцев, которые остались до президентских выборов, не родит мощную концепцию нового общественного договора, не закрепит публично, без вмешательства тех политиков, которые сегодня при власти и которые хотят снова подстроить под себя изменения в Конституцию, это в новом проекте Конституции и не выйдет непосредственно на избирательную кампанию президента с чётком ультиматумом для всех, кто баллотируется на должность президента, что эта новая Конституция является общественным договором между украинскими гражданами", - выразила убеждение лидер партии.

По ее словам, если украинское общество не поставит такой ультиматум каждому кандидату в президенты - принять эту Конституцию на референдуме после президентских выборов, то "за кандидатов в президенты, которые не примут такие условия общества, голосовать нельзя".

Ю.Тимошенко заверила: "Я как кандидат в президенты и команда партии "Батькивщина" … становимся единомышленниками украинскому обществу относительно перезагрузки государства на базе нового общественного договора, который бы четко закреплял права и свободы людей, обеспечивал бы не фасадные гарантии".

Лидер "Батькивщины" пообещала, что ее политическая сила будет партнёром украинского общества в том, чтобы в новой Конституции была закреплена парламентская форма правления государства - "сильная, сбалансированная и подконтрольная", чтобы в проекте нового Основного закона были заложены основы настоящего правосудия, надёжная система безопасности и обороны страны.

"Я верю, что новый президент Украины после победы не изменит ни одной буквы в том проекте новой Конституции, который разработает гражданское общество вместе со всем украинским народом, и новый президент Украины сразу после победы и инаугурации вынесет эту новую Конституцию на Всеукраинский референдум для ее утверждения. Если украинский народ поддержит... то новый президент подпишет эту новую Конституцию без каких-либо отговорок и промедления", - подытожила политик.

По ее мнению, парламент не сможет обеспечить принятие нового Основного закона, отвечающего требованиям и потребностям украинцев.

Очередные президентские выборы в Украине должны пройти весной 2019 года.