Порошенко: Нельзя изменять Конституцию под конкретных лиц

Президент Украины Петр Порошенко выступает против изменений в Конституцию под конкретных политиков.

"Нельзя политическую систему, форму правления, государственное устройство менять в угоду текущей политической конъюнктуре. Нельзя изменять Конституцию под конкретных лиц – это Основной закон Украины", - сказал глава государства на торжествах по случаю Дня Конституции Украины в четверг в Киеве.

Он отметил, что политическая элита Украины "не очень бережно относится" к Конституции Украины, что и стало одной из причин тех кризисов и испытаний, которые возникли в стране. По его словам, это должно стать уроком для политиков.

"Действующий Основной закон Украины, который был принят в 1996 году, с изменениями 2004 года многими экспертами - украинскими и зарубежными - также оценивался как один из наиболее прогрессивных, наиболее совершенных, наиболее демократических правовых документов", - сказал П.Порошенко.

По его словам, за годы своего президентства он ни разу не пожаловался на ограничения или отсутствие полномочий. "И как бы сложно ни было отвечать на беспрецедентные по своей сложности внешние и внутренние вызовы – ни разу не попросил о расширении полномочий, наоборот и более того – сознательно отказался от некоторых полномочий главы государства, в частности, во время судебной реформы", - подчеркнул президент.