Порошенко просит активизировать работу над изменениями в Конституцию в части права крымских татар на самоопределение

Президент Украины Петр Порошенко просит конституционную комиссию активизировать работу над изменениями в Конституцию Украины, которые предоставляют крымским татарам право на самоопределение в составе Украинского государства.

"Еще одни важные изменения в Конституцию – это отображение в Конституции Крыма. … Мы также просим, чтобы конституционная комиссия активизировала свою работу и как можно скорее передала проект для рассмотрения народным депутатам", - заявил П.Порошенко в ходе торжеств по случаю Дня Конституции в четверг в Киеве, обращаясь к народному депутату из фракции "Блок Петра Порошенко", председателю Меджлиса крымскотатарского народа Рефату Чубарову.

Глава государства указал, что является сторонником подобных изменений. "Рефат, мы вместе в этом вопросе и не только в этом", - отметил П.Порошенко.

В свою очередь, Р.Чубаров отметил, что крымские татары "на своей земле имеют право на самоопределение, и это право они хотят реализовать в составе Украинского государства".

"Украинские политики должны найти такую форму, которая бы, как минимум, означала восстановление прав крымскотатарского народа, а также укрепляла украинство в Крыму, решала вопрос возвращения Крыма и создавала равные условия для всех людей, которые живут на полуострове", - сказал Р.Чубаров журналистам.