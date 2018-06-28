Порошенко обещает в ближайшее время подать в Раду поправку к Конституции о намерении Украины вступить в ЕС и НАТО

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о намерении в ближайшее время подать в Верховную Раду поправку в Конституцию по закреплению вступления Украины в Евросоюз и в НАТО.

"В ближайшее время я передам проект изменений в Конституцию - поправку, которая закрепит две наши стратегические цели … – вступление Украины в Евросоюз и вступление Украины в НАТО", - сказал глава государства на торжествах по случаю Дня Конституции Украины в четверг в Киеве.