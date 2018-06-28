Политика

10:52 28.06.2018

Порошенко обещает в ближайшее время подать в Раду поправку к Конституции о намерении Украины вступить в ЕС и НАТО

1 мин читать
Порошенко обещает в ближайшее время подать в Раду поправку к Конституции о намерении Украины вступить в ЕС и НАТО

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о намерении в ближайшее время подать в Верховную Раду поправку в Конституцию по закреплению вступления Украины в Евросоюз и в НАТО.

"В ближайшее время я передам проект изменений в Конституцию - поправку, которая закрепит две наши стратегические цели … – вступление Украины в Евросоюз и вступление Украины в НАТО", - сказал глава государства на торжествах по случаю Дня Конституции Украины в четверг в Киеве.

Теги: #ес #порошенко #конституция #нато
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Темами саммита ЕС станут экономика, инновации, безопасность и миграция – Меркель

Порошенко: Нельзя изменять Конституцию под конкретных лиц

Порошенко торопит Раду со снятием депутатской неприкосновенности

Порошенко просит активизировать работу над изменениями в Конституцию в части права крымских татар на самоопределение

Меркель и Макрон доложат Евросовету о выполнении минских соглашений

РФ не имеет права вмешиваться в вопрос перспектив членства Украины и Грузии в НАТО – Столтенберг

Совет ЕС заслушал Польшу о состоянии правового государства и рассчитывает на решение проблем путем диалога

Генсек СЕ говорит о необходимости обоюдного освобождения заключенных в РФ и Украине

Порошенко заверил Столтенберга, что Украина продолжает реализацию курса евроатлантической интеграции

Столтенберг пригласил Порошенко принять участие в заседании Североатлантического совета НАТО

ПОСЛЕДНЕЕ

Москва и Вашингтон готовят встречу Путин-Трамп в третьей стране

На саммите ЕС ожидается постановление по "Боингу-777" рейса MH17

Власть не выполняет Конституцию, и каждый раз пытается внести в нее изменения – Мазурчак

Болтон обсуждает в Москве отношения РФ-США, а также возможность встречи президентов - Белый дом

Глава МИД Великобритании: После Brexit сотрудничество с Украиной станет еще более интенсивным

Сейм Польши отменил положение об уголовной ответственности за приписывание польскому народу преступлений нацистов

Делегация Украины в ПАСЕ отказалась от приема у генсека СЕ Ягланда

Глава МИД Турции: Многое еще необходимо сделать для преодоления коррупции и олигархизации в Украине

Министры иностранных дел Канады и Латвии призвали освободить Сенцова

Глава МИД Великобритании: ВАКС в Украине должен иметь возможность заниматься всеми делами в своей юрисдикции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА