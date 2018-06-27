Политика

18:08 27.06.2018

На саммите ЕС ожидается постановление по "Боингу-777" рейса MH17

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На саммите ЕС ожидается постановление по "Боингу-777" рейса MH17

 Саммит Европейского Союза, собирающийся 28-29 июня в Брюсселе, по разделу внешней политики может принять постановление по крушению в Украине пассажирского авиалайнера рейса MH17 "Малайзийских авиалиний", говорится в документах к заседанию Европейского совета.

"Ожидается, что Европейский совет примет заключение о крушении рейса MH17, призывая Российскую Федерацию признать ответственность и полностью сотрудничать со всеми усилиями по установлению правды, справедливости и ответственности", - сказано в документе, распространенном среди журналистов в пресс-центре Евросовета в среду.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 чел. Все они погибли.

Ранее в Совместной следственной группе (ССГ), в которую входят специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, заявили, что ракета класса "земля-воздух", сбившая пассажирский самолет на востоке Украины, находилась на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады, российских ВС, дислоцирующейся в районе Курска.

Теги: #саммит_ес #mh17 #постановление #боинг
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