Власть не выполняет Конституцию, и каждый раз пытается внести в нее изменения – Мазурчак

Сокращение социальных льгот, отмена бесплатной медицины, хаос с приемом в первый класс - это основные нарушения Конституции, к которым сегодня прибегает власть, заявил сопредседатель партии "Наш край" Александр Мазурчак.

"Вместо реальных реформ мы видим нарушение базовых принципов Основного закона страны. Например, сегодня сокращаются социальные льготы, происходит демонтаж социального государства. Социальная помощь превратилась в подачки", - цитирует А.Мазурчака пресс-служба партии в среду.

Также политик напомнил, что пенсионная реформа только повысила пенсионный возраст, а не защитила пенсионеров.

"Пенсионный возраст увеличился. Медицина стала фактически платной и при этом самой отсталой в Европе. Медицинская реформа только перераспределяет средства, а не закупает новое оборудование и повышает профессиональный уровень медиков. Хотя Конституция говорит о бесплатной медицине", - сообщил А.Мазурчак.

Он убежден, что новые правила приема в школы также нарушают Конституцию Украины.

"Доступное образование осталась только в Конституции, а на самом деле правительство создает полный хаос в школах и детских садах во время приема детей", - отметил А.Мазурчак.

В итоге, как подчеркнул политик, "вносить изменения в Конституцию можно только после того, как власти научится выполнять все его положения".