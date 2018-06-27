Политика

14:44 27.06.2018

Сейм Польши отменил положение об уголовной ответственности за приписывание польскому народу преступлений нацистов

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Сейм Польши отменил положение об уголовной ответственности за приписывание польскому народу преступлений нацистов

Сейм Польши в среду одобрил изменение в закон об Институте национальной памяти (ИНП), отменив положение об уголовной ответственности за приписывание польскому народу или государству ответственности за преступления нацистской Германии, сообщила украинская служба Польского радио.

"По решению депутатов, отменено положение об уголовной ответственности за приписывание польскому народу или государству ответственности за преступления нацистской Германии. Это статьи 55a и 55b закона (об ИНП – ИФ)", - говорится в сообщении на сайте радио.

Данное изменение поддержали 388 депутатов, против проголосовали 25, воздержались 5.

За безотлагательное рассмотрение этого вопроса выступал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Как сообщил информресурс TVN24, в отмененных статьях речь идет только о "публичном приписывании польскому народу ответственности за преступления Третьего рейха". Упоминание о "преступлениях украинских националистов" остается, как и ответственность за это.

Согласно нормам, вступившим в силу 1 марта, предусмотрено, в частности, наказание в виде лишения свободы за приписывание польскому народу или польскому государству ответственности за преступления, которые совершила нацистская Германия. Эта норма вызвала споры в Израиле, США и Украине.

Как сообщалось, Сенат Польши в начале февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов". Изменения к закону предусматривают штрафы или тюремное заключение на срок до трех лет за "приписывание ответственности польскому народу или государству, в том числе за преступления, совершенные Третьим рейхом". Кроме того, преступлением в документе называется "Волынская резня", за отрицание "Волынской резни" также вводится наказание.

Теги: #нацизм #польша #сейм
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