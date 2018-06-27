Политика

14:06 27.06.2018

РФ не имеет права вмешиваться в вопрос перспектив членства Украины и Грузии в НАТО – Столтенберг

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РФ не имеет права вмешиваться в вопрос перспектив членства Украины и Грузии в НАТО – Столтенберг

 Вопрос членства Украины и Грузии в НАТО будет обсуждаться Украиной, Грузией и действующими членами НАТО, а РФ не должна вмешиваться в этот процесс, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы поддерживаем их статус аспирантов, в их укреплении и в приближении к трансатлантической интеграции. Мы работаем с Грузией, мы помогаем ей с реформами, мы также поддерживаем Украину", - сказал Й.Столтенберг в интервью DW, отвечая вопрос о шансах Украины, Грузии и Молдовы стать членами НАТО.

При этом он подчеркнул, что "вопрос членства – это то, что будет обсуждаться нами с 29 союзниками вместе с этими двумя странами". "Это не предусматривает вмешательства кого-либо другого в этот процесс: Россия не имеет права пытаться решать, что ее соседи делают", - сказал Й.Столтенберг.

"Конечно, это абсолютно недопустимо, когда такая большая сила, как Россия, пытается восстановить сферу интересов, решая, что ее соседи могут делать. Так что будут ли Грузия и Украина членами НАТО – это будут решать Грузия, Украина и члены НАТО", - резюмировал Й.Столтенберг.

Как сообщалось, во вторник президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Й.Столтенбергом, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Донбассе, евроатлантическую интеграцию Украины, а также призвали освободить всех украинских заложников в РФ и на оккупированных ею территориях.

Теги: #членство #столтенберг #украина #нато
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