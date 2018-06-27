Политика

12:57 27.06.2018

Глава МИД Турции: Многое еще необходимо сделать для преодоления коррупции и олигархизации в Украине

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Глава МИД Турции: Многое еще необходимо сделать для преодоления коррупции и олигархизации в Украине

 Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу считает, что Украине предстоит сделать многое, чтобы побороть коррупцию и олигархизацию в стране.

"Мы знаем, что многое еще необходимо сделать, чтобы побороть коррупцию и олигархизацию в стране. И соглашаюсь, что олигархи все еще доминируют в экономике и политике в стране", - сказал он в ходе Второй международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Копенгагене (Дания).

М.Чавушоглу отметил, что такую информацию он черпает от турецких компаний в Украине, которые жалуются на данные факты.

Он подчеркнул, что Турция поощряет работу компаний в Украине и инвестиции в эту страну.

"Но мы имеем и ряд проблем, к примеру, ненадлежащая конкуренция и коррупция, с которой они стыкаются", - констатировал министр. В связи с этим он поприветствовал решение о создании в Украине Высшего антикоррупционного суда.

Кроме того, М.Чавушоглу добавил, что Турция и в дальнейшем будет поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины.

Теги: #турция #коррупция #чавушоглу #реформы #украина
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