Политика

12:49 27.06.2018

Министры иностранных дел Канады и Латвии призвали освободить Сенцова

1 мин читать
Министры иностранных дел Канады и Латвии призвали освободить Сенцова

 Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд и министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс призвали освободить удерживаемого в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

"Я призываю освободить режиссера Олега Сенцова", - сказала Х.Фриланд в ходе конференции Ukraine Reform Conference в Копенгагине (Дания) в среду.

К ее обращениям присоединился Э.Ринкевичс, который призвал освободить всех политических заключенных, которые находятся в российских тюрьмах. "В то же время мы должны бороться за выполнение Минских договоренностей", - добавил он.

Как сообщалось, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима за якобы подготовку теракта.

О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь". 14 мая 2018 года он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, незаконно удерживаемых в РФ.

С 14 июня уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова находится в РФ, но до сих пор ей не разрешили встретиться ни с одним из украинских политзаключенных и незаконно удерживаемых.

Теги: #латвия #сенцов #канада #мид
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Глава СПЧ Федотов приветствует просьбу Ягланда о помиловании Сенцова и считает, что это осуществимо

Письмо Ягланда с просьбой о помиловании Сенцова законодательно не может стать основанием для каких-то действий – Песков

Намерение Ягланда просить об освобождении Сенцова не связано с планами делегации РФ вернуться в ПАСЕ – Арьев

Киев ждет от международного сообщества начала переговоров с РФ по освобождению украинских политзаключенных и заложников – Климкин

Генсек СЕ Ягланд намерен официально просить Путина освободить Сенцова

Делегация Украины примет участие в конференции ОЗХО в Гааге 26-18 июня - МИД

Приднестровье должно стать полноценной частью Молдовы – глава МИД Украины

В начале июля состоится следующий раунд консультаций между Минобразования Украины и венгерской общиной

Одним из инструментов восстановления контроля в Азовском море является иск в Международный арбитраж - Климкин

Освобождение Сенцова и других удерживаемых в РФ украинцев в рамках двухстороннего обмена станет важным шагом вперед - послы G7

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава МИД Великобритании: После Brexit сотрудничество с Украиной станет еще более интенсивным

Сейм Польши отменил положение об уголовной ответственности за приписывание польскому народу преступлений нацистов

Делегация Украины в ПАСЕ отказалась от приема у генсека СЕ Ягланда

РФ не имеет права вмешиваться в вопрос перспектив членства Украины и Грузии в НАТО – Столтенберг

Глава МИД Турции: Многое еще необходимо сделать для преодоления коррупции и олигархизации в Украине

Глава МИД Великобритании: ВАКС в Украине должен иметь возможность заниматься всеми делами в своей юрисдикции

Парубий подписал закон о нацбезопасности и передал его на подпись президенту

Глава МИД Великобритании: Украина побеждает на пути реформ и преобразований

Журналист-расследователь Гнап ведет переговоры о создании нового политического проекта

В Минске в среду попытаются договориться о режиме тишины по всей линии фронта на период лета

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА