Министры иностранных дел Канады и Латвии призвали освободить Сенцова

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд и министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс призвали освободить удерживаемого в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

"Я призываю освободить режиссера Олега Сенцова", - сказала Х.Фриланд в ходе конференции Ukraine Reform Conference в Копенгагине (Дания) в среду.

К ее обращениям присоединился Э.Ринкевичс, который призвал освободить всех политических заключенных, которые находятся в российских тюрьмах. "В то же время мы должны бороться за выполнение Минских договоренностей", - добавил он.

Как сообщалось, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима за якобы подготовку теракта.

О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь". 14 мая 2018 года он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, незаконно удерживаемых в РФ.

С 14 июня уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова находится в РФ, но до сих пор ей не разрешили встретиться ни с одним из украинских политзаключенных и незаконно удерживаемых.