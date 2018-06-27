Глава МИД Великобритании: ВАКС в Украине должен иметь возможность заниматься всеми делами в своей юрисдикции

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) должен получить возможность вести все дела в своей юрисдикции, в том числе обжалование решений в судах первой инстанции, заявляет министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

"Важно, чтобы Антикоррупционный суд имел возможность все-таки заниматься всеми делами в своей юрисдикции, в том числе обжалование решений в судах первой инстанции", - сказал он в ходе Второй международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Копенгагене (Дания).

Б.Джонсон также отметил, что важными вопросами для Украины является формирование нового состава Центральной избирательной комиссии и принятие нового закона, "чтобы можно было должным образом наказывать за избирательные правонарушения".

Кроме того, он отметил, что Великобритания и в дальнейшем будет помогать Украине, в частности, на протяжении "следующих лет мы будем предоставлять 35 млн фунтов на гуманитарную помощь", а также помогать украинской армии и в вопросе гуманитарного разминирования.