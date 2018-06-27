Политика

12:42 27.06.2018

Глава МИД Великобритании: ВАКС в Украине должен иметь возможность заниматься всеми делами в своей юрисдикции

1 мин читать
Глава МИД Великобритании: ВАКС в Украине должен иметь возможность заниматься всеми делами в своей юрисдикции

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) должен получить возможность вести все дела в своей юрисдикции, в том числе обжалование решений в судах первой инстанции, заявляет министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

"Важно, чтобы Антикоррупционный суд имел возможность все-таки заниматься всеми делами в своей юрисдикции, в том числе обжалование решений в судах первой инстанции", - сказал он в ходе Второй международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Копенгагене (Дания).

Б.Джонсон также отметил, что важными вопросами для Украины является формирование нового состава Центральной избирательной комиссии и принятие нового закона, "чтобы можно было должным образом наказывать за избирательные правонарушения".

Кроме того, он отметил, что Великобритания и в дальнейшем будет помогать Украине, в частности, на протяжении "следующих лет мы будем предоставлять 35 млн фунтов на гуманитарную помощь", а также помогать украинской армии и в вопросе гуманитарного разминирования.

Теги: #великобритания #антикоррупционный_суд #джонсон #вакс
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Глава МИД Великобритании: После Brexit сотрудничество с Украиной станет еще более интенсивным

Глава МИД Великобритании: Украина побеждает на пути реформ и преобразований

Законопроект о выходе Великобритании из ЕС получил королевское одобрение и обрел силу закона

Порошенко подписал техзакон о создании ВАКС

Парубий подписал и передал на подпись президенту техзакон о создании ВАКС

Рада дала старт созданию Антикоррупционного суда, "за" - 265

Рада не включила в повестку законопроект о создании ВАКС, но может рассмотреть его в четверг

Рада во вторник включит в повестку дня законопроект о создании ВАКС, в четверг сможет его принять

В Раде проведут консультации о механизме исправления нормы закона о ВАКС относительно подачи апелляций– Парубий

Все дела о коррупционных преступлениях должны быть переданы в новосозданный Высший антикоррупционный суд - Порошенко

ПОСЛЕДНЕЕ

Сейм Польши отменил положение об уголовной ответственности за приписывание польскому народу преступлений нацистов

Делегация Украины в ПАСЕ отказалась от приема у генсека СЕ Ягланда

РФ не имеет права вмешиваться в вопрос перспектив членства Украины и Грузии в НАТО – Столтенберг

Глава МИД Турции: Многое еще необходимо сделать для преодоления коррупции и олигархизации в Украине

Министры иностранных дел Канады и Латвии призвали освободить Сенцова

Парубий подписал закон о нацбезопасности и передал его на подпись президенту

Журналист-расследователь Гнап ведет переговоры о создании нового политического проекта

В Минске в среду попытаются договориться о режиме тишины по всей линии фронта на период лета

"Рух новых сил" намерен провести праймериз

Финляндия готова предложить свои услуги по проведению встречи Путина и Трампа, заявил президент страны

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА