Глава МИД Великобритании: Украина побеждает на пути реформ и преобразований

Украине нельзя сворачивать с пути реформ, заявляет министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

"Украина сегодня в политическом смысле выигрывает битву идей и побеждает на пути реформ и преобразований, с которого нельзя свернуть", - говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров Украины со ссылкой на Б.Джонсона по результатам встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Копенгагене.

В свою очередь, В.Гройсман поблагодарил министра иностранных дел Великобритании за высокую оценку и проинформировал собеседника о текущей экономической ситуации в Украине, раскрыл детали последних решений, в том числе о функционирования Антикоррупционного суда.

Во время разговора стороны коснулись различных тем двустороннего сотрудничества, а также обсудили возможности общих позиций в переговорах с международными партнерами.