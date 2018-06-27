Политика

10:36 27.06.2018

Журналист-расследователь Гнап ведет переговоры о создании нового политического проекта

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Журналист-расследователь Гнап ведет переговоры о создании нового политического проекта

 Журналист-расследователь Дмитрий Гнап, заявивший о том, что уходит в политику, рассказал о переговорах относительно создания нового политического проекта.

"Мы ведем переговоры о возможном объединении и создании политического проекта. Я не говорю о партии, потому что партия - это понятие несколько устаревшее... Речь идет о политическом проекте, об объединении, возможно, на платформе одной партии, нескольких групп неравнодушных людей, молодых политиков, представителей демократического лагеря", - сказал Д.Гнап в видеообращении на своей странице в Фейсбуке, передает интернет-издание "Украинская правда".

По его словам, идут переговоры с народным депутатом Мустафой Найемом (фракция "Блок Петра Порошенко"). "Он (М.Найем), насколько я понимаю, представляет не только себя, но и своих коллег Сергея Лещенко и Светлану Залищук, в принципе, у них есть еще единомышленники", - пояснил Д.Гнап.

В то же время, отметил он, "трудно это назвать переговорами, скорее ведутся разговоры о создании этой новой политической силы".

"Не исключено, что она может быть создана на базе одной из существующих уже зарегистрированных партий - "Демократического альянса" или "Силы людей", - добавил журналист.

По его словам, это объединение может начаться во время президентской кампании, они могут "объединиться вокруг единого кандидата от демократического лагеря".

Д.Гнап – украинский журналист, общественный активист. С 2013 года – руководитель проекта "Слидство.инфо" на "Громадському.ТБ".

Согласно его электронной декларации, в 2017 году он получил 977461 грн дохода от предпринимательской деятельности и 99164 грн – гонорары и другие выплаты.

Теги: #гнап #политика #найем #журналист
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