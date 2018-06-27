Политика

10:16 27.06.2018

В Минске в среду попытаются договориться о режиме тишины по всей линии фронта на период лета

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В Минске в среду попытаются договориться о режиме тишины по всей линии фронта на период лета

 Подгруппа по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в эту среду в Минске будет пытаться договориться о режиме прекращения огня на Донбассе до конца лета, сообщил представитель Украины в данной подгруппе Евгений Марчук.

"Будет попытка договориться и, главное, отработать технологию обеспечения прекращения обстрелов, то есть установление режима тишины по всей линии фронта. А это 426 километров. Прекратить хотя бы на два летних месяца, когда жатва, каникулы, отпуска", - написал Е.Марчук на странице в Фейсбуке.

Он отметил, что на предыдущих переговорах 13 июня в подгруппе по вопросам безопасности договорились подготовиться и попробовать "выйти на согласованные действия, чтобы достичь этой цели".

Е.Марчук прогнозирует, что достичь договоренностей о прекращении обстрелов будет непросто. При этом он напомнил о позитивном опыте 2016 года, когда удалось договориться и 6 недель удерживать режим тишины, в течение которых "не погиб и не был ранен ни один украинский солдат".

"Но сейчас ситуация гораздо сложнее", - констатирует представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности.

В Минске в эту среду состоится очередное заседание ТКГ.

Теги: #марчук #оос #ткг #донбасс
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