Политика

08:34 27.06.2018

Финляндия готова предложить свои услуги по проведению встречи Путина и Трампа, заявил президент страны

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Финляндия готова предложить свои услуги по проведению встречи Путина и Трампа, заявил президент страны

Финляндия готова предложить свои услуги по проведению на ее территории встречи президентов России Владимира Путина и США Дональда Трамп сообщил президент Саули Ниинистё (Sauli Niinisto).

"Многочисленные СМИ попросили прокомментировать новость "Политико" о возможной встрече Трампа и Путина в Финляндии. Президент республики прокомментировал: "Финляндия всегда готова предложить хорошие услуги, если о них попросят". Других комментариев сейчас нет", - сообщила во вторник вечером канцелярия главы государства.

Во вторник газета "Политико" со ссылкой на информированный американский источник, сообщила, что переговоры президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина могут пройти в Хельсинки.

"План потенциальной встречи еще находится на этапе согласования, заявил источник в Белом доме. Но в настоящее время в качестве предполагаемого места встречи рассматривается Хельсинки, столица Финляндии, заявил источник, знакомый с организацией (встречи - ИФ)", - пишет газета.

Газета отмечает, что Хельсинки "может предложить Путину желаемую нейтральную площадку в стране, довольно близко расположенной от России, чтобы он смог вернуться в Москву к финальному матчу чемпионата мира по футболу 15 июля".

Представитель Белого дома не ответил на просьбу издания прокомментировать эту информацию. Ранее в качестве предполагаемого места встречи двух лидеров называлась Вена.

Теги: #трамп #финляндия #встреча #путин
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