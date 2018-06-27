Совет ЕС заслушал Польшу о состоянии правового государства и рассчитывает на решение проблем путем диалога

Все стороны были хорошо подготовлены к слушаниям Польши на Совете ЕС по общим вопросам в рамках статьи 7 параграфа 1 Договора о Европейском союзе, сообщил в Люксембурге первый заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

"Мы все хорошо подготовились. (Евро) комиссия была хорошо готова. Польское правительство очень хорошо подготовилось, прибыло с усиленной делегацией. И я должен добавить, что государства-члены были тоже очень хорошо подготовлены, потому что они задавали очень точные вопросы польской делегации", - сказал зампред ЕК на пресс-конференции вечером во вторник после окончания заседания совета.

"Мы должны урегулировать этот вопрос по-европейски. То есть через диалог. Это главное для нашего общего будущего. Нужно, чтобы Польша играла свою историческую роль в европейском строительстве. И чтобы так оно и было, я действительно считаю, что мы должны следить за тем, чтобы больше не было системных угроз для правового государства в Польше. В этом цель комиссии", - объяснил Ф.Тиммерманс.

Он уточнил, что данный подход не строится на конфронтации. Идет диалог с целью прийти к решению, которое позволит констатировать, что больше нет таких системных угроз.

По его словам, обсуждались все вопросы польской судебной реформы. "Государства-члены задавали вопросы одновременно точные и откровенные, они не пытались выносить суждения. Они действительно хотели получить ответы, и польское правительство смогло дать ответы", - обрисовал еврокомиссар ситуацию на заседании Совета ЕС.

"(Евро) комиссия остается убеждена в необходимости найти решение путем диалога. Я в распоряжении польских властей, чтобы продолжать этот диалог. Сегодня мы не констатировали нового шага вперед со стороны польского правительства. Не было признаков намерения Польши идти дальше того, что она уже сделала, но я остаюсь в распоряжении Польши, чтобы найти решение, и комиссия продолжит работать в этом направлении", - заверил Ф.Тиммерманс.

В ответ на вопрос, будет ли Еврокомиссия после этого слушания в Совете ЕС предпринимать очередную процедуру о нарушении Польшей законодательства Евросоюза, зампред ЕК ответил: "У комиссии всегда есть возможность запуска процедур о нарушении, если мы считаем, что это необходимо. В случае Польши мы еще не приняли решения и продолжим изучать досье".

Как со своей стороны сообщила председательствовавшая в Совете ЕС министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захарьева, "следующий этап во время будущего Совета по общим вопросам будет заключаться в переходе к оценке - оценке ответов (Польши - ИФ), реакции - и решению о последующих этапах также в рамках статьи седьмой".

"Все государства-члены надеются, что сегодняшнее слушание будет полезным и позволит продолжить диалог и прийти к позитивному решению", - ответила она на соответствующий вопрос, уточнив, что дальше это досье переходит к австрийскому председательству Совета ЕС, которое приступит к своим полномочиям 1 июля.

"По моему мнению, нет необходимости организовывать новое слушание. Все будет зависеть от того, что решат на следующем Совете по общим вопросам, то есть при австрийском председательстве", - добавила глава МИД Болгарии.

Как сообщалось, 20 декабря 2017 года первый зампред председателя ЕК Ф.Тиммерманс объявил, что Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС принять решение по Польше в рамках статьи 7, параграфа 1 Договора о Европейском союзе в связи с риском серьезного нарушения общих ценностей ЕС, обозначенных в статье 2 договора.

Вместе с тем, Договор о Европейском союзе предусматривает довольно сложную процедуру наказания государства-члена в случае подобных нарушений, и первый параграф статьи 7 еще не ведет напрямую к санкциям.

Последнее слово, согласно статьи 7, параграфа 2, остается за Европейским Советом. Если он "единогласно по предложению одной трети государств-членов или Европейской комиссии и после одобрения Европейским парламентом" констатирует "существование серьезного и устойчивого нарушения каким-либо государством-членом ценностей, указанных в статье 2 ("уважение человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, правового государства и соблюдения прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам - ИФ)", то сначала должен предложить этому государству-члену представить свои замечания по данному вопросу.