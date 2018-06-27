Политика

00:31 27.06.2018

Украина готова увеличивать масштабы сотрудничества со странами G7

1 мин читать
Украина готова увеличивать масштабы сотрудничества со странами G7

    Украина готова всесторонне наращивать сотрудничество со странами "Большой семерки" по широкому кругу вопросов - от безопасности до защиты условий гендерного равенства, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с Министром иностранных дел Канады Христей Фриланд.

      "Благодарны за поддержку Украины в переговорах с международными партнерами и в вопросе противодействия строительству газопровода Северный поток-2", - цитирует премьер-министра "Правительственный портал".

      Встреча состоялась в Копенгагене в рамках визита главы правительства Украины в Королевство Дания и совместного участия во Второй конференции по вопросам украинских реформ. Во время встречи был подписан двусторонний документ о сотрудничестве в сфере энергетики, в частности при участии известной канадской корпорации ICORE NFP.

Теги: #гройсман #g7 #сотрудничество
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Гройсман: Никогда не поворачивайтесь к России спиной – сразу получите удар

Гройсман о национальной идее Украины: Построить сильное, многонациональное, мультикультурное государство

Освобождение Сенцова и других удерживаемых в РФ украинцев в рамках двухстороннего обмена станет важным шагом вперед - послы G7

Гройсман ожидает от коалиции кандидатуру министра по делам ветеранов - Кубив

Порошенко и Гройсман приветствуют решение Европарламента по новой программе макрофинансовой помощи Украине

Трамп пригрозил премьеру Трюдо, что критика в его адрес будет дорого стоить Канаде

Порошенко поблагодарил лидеров стран G7 и ЕС за поддержку Украины

Страны G7 готовы в случае необходимости к новым санкциям против РФ

Страны G7 взяли на себя обязательство контролировать ядерные амбиции Ирана, - Трамп

Трамп сообщил, что некоторые представители G7 поддерживают возвращение России в состав группы

ПОСЛЕДНЕЕ

Встреча Трампа и Путина может состояться в Хельсинки, а не в Вене

Генсек СЕ говорит о необходимости обоюдного освобождения заключенных в РФ и Украине

Премьер Дании предлагает вынести обсуждение "Северного потока-2" на общеевропейский уровень

Законопроект о выходе Великобритании из ЕС получил королевское одобрение и обрел силу закона

Порошенко заверил Столтенберга, что Украина продолжает реализацию курса евроатлантической интеграции

Столтенберг пригласил Порошенко принять участие в заседании Североатлантического совета НАТО

Глава СПЧ Федотов приветствует просьбу Ягланда о помиловании Сенцова и считает, что это осуществимо

Совет ЕС утвердил 4-ю программу макрофинансовой помощи Украине на EUR1 млрд

Супрун должна уйти в отставку из-за провала вакцинации населения – "Наш край"

К внутренним переселенцам в Украине применяются наиболее дискриминационные нормы из всех категорий граждан - ОПОРА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА