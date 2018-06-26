Политика

18:21 26.06.2018

Генсек СЕ говорит о необходимости обоюдного освобождения заключенных в РФ и Украине

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Генсек СЕ говорит о необходимости обоюдного освобождения заключенных в РФ и Украине

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд заявил во вторник о намерении добиваться освобождения украинских заключенных в РФ и российских в Украине.

"Пришло время нам всем сказать, что обе стороны должны прекратить эту агрессивную деятельность, постараться прийти к деэскалации, включая освобождение заключенных, совершение обмена заключенным", - заявил Т.Ягланд.

"Во-первых, я буду поднимать вопрос господина Сенцова, но и также я буду поднимать ситуацию с остальными заключенными обеих сторон, и продолжу это делать", - добавил генсек Совета Европы.

"Но я не сдамся, потому что я считаю, что очень важно, чтобы обе стороны приложили усилия к снижению напряженности, к остановке любой войны, будь то войны словами, войны оружием или гибридной войны", - отметил он.

В свою очередь, глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев в эфире телеканала "112 Украина" заявил о намерении украинской стороны уточнить позицию Т.Ягланда, который говорит о политзаключенных и в России, и в Украине.

"На сегодняшний день Ягланд всё больше начинает быть похожим на Педро Аграмунта (экс-президент ПАСЕ - ИФ): когда одной рукой делаются какие-то определенные шаги, очевидно, согласованные с Путиным, для того, чтобы показать, что он может делать что-то для Украины, а другой проводится политика в соответствии с политикой Кремля", - отметил В.Арьев.

По его словам, украинская делегация задаст Т.Ягланду вопрос, "как это так – говорить, что есть пропаганда с обеих сторон, что есть политзаключенные с обеих сторон".

При этом В.Арьев напомнил о позиции украинской стороны: "В Украине российских политических заключенных нет. Есть люди, которые пришли с оружием на украинскую землю убивать украинцев и захватывать украинские территории, это не политические заключенные, это агрессоры. Поэтому риторика Ягланда с головой его выдает".

Теги: #пасе #освобождение #заключенные #ес #ягланд
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