Политика

16:18 26.06.2018

Гройсман: Никогда не поворачивайтесь к России спиной – сразу получите удар

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Гройсман: Никогда не поворачивайтесь к России спиной – сразу получите удар

 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что Россия воспользовалась имевшимся к ней доверием украинской стороны и неготовностью отражать какие-либо недружественные действия, нанесла "удар в спину", следствием чего является нынешняя ситуация с безопасностью в Европе в целом, и на востоке Украины, в частности.

"Никогда не поворачивайтесь к России спиной, так как только вы это сделаете, вы сразу получите удар в спину. Поэтому мы сегодня стоим плечом к плечу и спина к спине (с европейскими партнерами – ИФ) для того, чтобы защищать Европу на востоке украинской границы", - сказал он в ходе брифинга по результатам встречи с премьером Дании Ларсом Люкке Расмуссеном в Копенгагене во вторник.

В свою очередь, глава правительства Дании заявил, что является сторонником продолжения санкций против России и будет лоббировать этот вопрос на европейских площадках.

"Я прогнозирую, что будет согласие, консенсус, чтобы это сделать(продлить санкции - ИФ) ", - подчеркнул он.

По словам Л.Рассмуссена, Европа должна держать Украину на первом месте в повестке дня НАТО.

Теги: #гройсман #агрессия_рф #дания #визит
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