Премьер Дании предлагает вынести обсуждение "Северного потока-2" на общеевропейский уровень

Премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен предлагает вынести обсуждение проекта "Северный поток-2" на общеевропейский уровень, чтобы проанализировать все риски этого проекта и роли Украины как транзитера газа.

"Сама Дания не может решить этот вопрос. Я провел законодательство в парламенте, которое позволит нам дополнить оценку зарубежной политики и унормировать процесс нашей внешней политики. Это позволит нам в правовом поле наложить вето или задержать реализацию этого проекта... Нам необходимо перенести этот вопрос на европейский стол для европейских стран, и я постоянно говорю об этом", - сообщил Л.Л.Расмуссен в ходе совместного брифинга с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Копенгагене во вторник.

По его мнению, это необходимо сделать для серьезного и взвешенно анализа всех рисков "Северного потока-2" и роли Украины как транзитера топлива.

В свою очередь В.Гройсман добавил: "Это не просто газопровод – это новый вид гибридного оружия, которое поставит в зависимость все страны-потребители. Украина предлагает защиту и надежное снабжение газом европейских потребителей".