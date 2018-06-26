Политика

15:04 26.06.2018

Законопроект о выходе Великобритании из ЕС получил королевское одобрение и обрел силу закона

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Законопроект о выходе Великобритании из ЕС получил королевское одобрение и обрел силу закона

 Королева Великобритании Елизавета II дала согласие на принятие законопроекта о выходе Великобритании из ЕС (Brexit), что позволило ему окончательно обрести статус закона, передают во вторник западные СМИ со ссылкой на спикера палаты общин британского парламента Джона Беркоу.

По его словам, этот закон отменяет закон "О Европейском сообществе" 1972 года, который содействовал присоединению Великобритании к Европейским сообществам - экономической предтечи ЕС; а также завершает действие европейских законов на британской территории.

20 июня палата лордов приняла законопроект о Brexit.

СМИ напоминают, что ранее у британских властей возникало немало разногласий с депутатами при проведении законопроекта через парламент, и в итоге парламентарии получили дополнительные полномочия относительно заключения соглашения между Лондоном и Брюсселем о выходе из ЕС.

Brexit был запущен 29 марта 2017 года после того, как евроскептики большинством голосов одержали победу на референдуме 2016 года. Ранее в Лондоне заявляли, что Великобритания официально завершит процесс выхода из Евросоюза 29 марта 2019 года.

Теги: #великобритания #brexit
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